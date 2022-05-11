Москва, , 12:44 — REGNUM В РФ нужно нарастить производство оборудования для нужд хлебопекарной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая сообщили в пресс-службе российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), которая призвала правительство РФ поддержать данный сегмент экономики.

Хлеб TiBine

«Хлебопечение является одной из ведущих отраслей АПК и обеспечивает около 11% от общего объема всей пищевой промышленности, — сообщили в гильдии.– По оценке РОСПиК, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2021 года составил 11,3 млн тонн. В денежном выражении рынок хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году вырос на 8,6%. Доля хлеба и хлебобулочных изделий в обороте розничной торговли — 2,3%».

Как полагают в гильдии, власти РФ должны поддержать хлебопеков в новых экономических условиях и в частности ввести для субъектов хлебопечения налоговые и кредитные каникулы до конца 2022 года. Кроме того, гильдия призывает правительство обнулить ввозные пошлины на 1,5-2 года на сырье для хлебобулочных и кондитерских изделий, не произрастающее на территории РФ, а также на оборудование и упаковку, которые не имеют российских аналогов.

«Также необходимо провести аудит тарифов на услуги естественных монополий для предприятий хлебопечения с целью выработки предложения для минимизации роста тарифов, — считают в гильдии. — Ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости недвижимости сроком на пять лет. Ввести для субъектов хлебопечения мораторий на увеличение ставок действующих налогов, страховых взносов, акцизов и обязательных платежей в бюджеты различных уровней. Предусмотреть льготное кредитование субъектов хлебопечения на период до конца 2023 года для ведения операционной деятельности».

Еще одна мера поддержки, на которой настаивают пекари, — это предоставление беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на период до 12 месяцев.

«Кроме того, следует нарастить объемы производства российского оборудования, которое могли бы приобретать предприятия хлебопечения», — полагают в гильдии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 27 хлебопекарных предприятий получат субсидии на производство хлеба.

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