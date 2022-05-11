Уфа, 11 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. 30 лиц в Башкирии были оштрафованы в 2022 году на сумму свыше 13,9 млн рублей за коррупционные правонарушения. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Сообщается, что в 2022 году по актам прокурорского реагирования к ответственности были привлечены лица, совершившие правонарушения по статьям 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего».

Так, по статье 19.28 КоАП РФ по постановлениям сотрудников республиканской прокуратуры к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 13 млн рублей было привлечено пять организаций.

По статье 19.29 КоАП РФ по постановлениям прокуроров Башкирии в 2022 году к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 990 тысяч рублей было привлечено 25 лиц.