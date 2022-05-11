Нижний Новгород, 11 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 117 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 404 086 человек на утро 11 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 49 жителей области, накануне в больницы попали 26 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 418 643 случая заражения коронавирусом, из них 129 — за минувшие сутки. 11 480 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, один летальный случай был зарегистрирован за минувшие сутки, накануне скончался также один житель области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет жителей Нижегородской области к коронавирусной инфекции продолжает снижаться — по состоянию на начало мая он упал до 39,8%. В начале апреля нынешнего года коллективный иммунитет населения региона оценивался в 45,6%.