Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону перенесена дата проведения международного форума «Возобновляемая энергетика» (ARWE). Первоначально симпозиум планировалось провести в мае. Об этом сообщил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE-2019 Ulgov.ru

«Решение о переносе международного форума на 2023 год было принято организаторами в связи геополитической ситуацией. Организаторы форума — Ассоциация развития возобновляемой энергетики, фонд «Росконгресс», правительство Ростовской области и Российское энергетическое агентство Минэнерго России — предложили провести форум в период апрель–июнь 2023 года», - приводит слова Жихарева ТАСС.

Ростовская область была выбрана местом проведения форума не случайно. Регион лидирует среди регионов России по установленной мощности ветрогенерации. В мероприятии ожидалось участие более 1 тыс. человек не менее чем из десяти стран мира.