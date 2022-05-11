София, 11 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Государственная комиссия по техническому контролю (КТК) Болгарии приступила к масштабной проверке автозаправочных станций (АЗС) по всей стране на предмет незаконного повышения цены на бензин, дизельное топливо и газ, а также соответствия указанного топлива установленным стандартам. Об этом 11 мая сообщает софийская газета «Факты».

АЗС

Согласно официальной информации, инспекторы получили самые широкие полномочия, включая проведение химических тестов носителей и осуществление ревизии бухгалтерских документов. На данный момент известно о блокировании работы нескольких десятков АЗС.

Напомним, ранее в КТК регулярно поступали тысячи жалоб от потребителей на низкое качество и высокие цены соответствующих видов углеводородов. В настоящее время стоимость бензина и ДТ в Болгарии является самой высокой среди всех государств Восточной Европы.