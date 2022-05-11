Киров, 11 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Назначенный накануне врио главы Кировской области Александр Соколов рассказал о том, чем он в первую очередь займется на посту руководителя региона.

пресс-служба правительства Кировской области Врио главы Кировской области Александр Соколов

«Сейчас нам нужно продумывать меры по сохранению рабочих мест, поскольку часть традиционных для Кировской области отраслей ориентированы, в том числе, на экспорт», — отметил он.

Также, по мнению Соколова, необходимо развивать точки роста, которыми располагает Кировская область — медицину, сельское хозяйство, строительство социальных объектов.

«Самое главное — узнать, что хотят люди. Я собираюсь в ближайшее время составить программу поездки по муниципалитетам, объехать всю Кировскую область, посмотреть в глаза людям, поздороваться», — заключил врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне встречу с Соколовым провел президент России Владимир Путин. «Кировская область — это и достаточно серьёзное промышленное производство, перспективы хорошие, ресурсная база очень хорошая», — отметил Путин.

Читайте также: Путин назначил врио главы Кировской области