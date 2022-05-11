Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Композитор Street Fighter Дэниел Линдхольм заявил, что геймеры, скорее всего, больше не увидят в играх популярной серии видеоигр одного персонажа. Об этом 11 мая сообщает портал VG247.

Street Fighter V Скриншот с YouTube

По словам Линдхольма, речь идёт о Фей Лонге, прототипом которого является Брюс Ли. Линдхольм пояснил, что недавно наследники культового актёра пересмотрели своё отношение к его юмористическому изображению.

«У меня есть другие источники, не только (из — ИА REGNUM) Capcom, но и мои друзья в США, очень близкие друзья семьи Ли. Они в основном сказали, что любое сходство с мистером Брюсом Ли теперь невозможно в случае комедийного эффекта», — сообщил Линдхольм, добавив, что наследники мастера боевых искусств хотят, чтобы его изображали исключительно в «благородном» виде. «Вот почему мы больше не увидим Фей Лонга. Никогда», — подытожил композитор.

Напомним, Фей Лонг впервые появился в игре Super Street Fighter II, которую Capcom выпустила в 1993 году. Во вселенной Street Fighter этот персонаж является мастером боевых искусств и звездой боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Capcom продемонстрировала способности нового бойца из Street Fighter V