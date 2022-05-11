Москва, , 12:42 — REGNUM Особенно остро падение своих реальных доходов жители РФ почувствуют во II и III кварталах 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, отвечая на вопрос о том, что ждет экономику РФ осенью 2022 года.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще пока ничего не предопределено. Очень многое будет зависеть от правительственных мер поддержки населения РФ и бизнеса, а также от того, будет ли Китай поддерживать и углублять экономическое сотрудничество с Россией. Центральный банк РФ пообещал нам структурную перестройку во II и III кварталах. А это значит, что те отрасли, которые традиционно были для нас источником бюджетных поступлений, перестанут выполнять эту функцию в прежних объемах, — сказал Ордов. — Мировая инфляция усиливается, несмотря ни на что. И, кроме того, нарушение цепочек поставок будет приводить к локальным дефицитам, что тоже скажется на ценах не слишком хорошо. Все это может привести к 16-20-процентной инфляции. А социальные выплаты, заработные платы, пенсии и пособия в номинальном выражении на 20% не поднимутся».

Кроме того, как отметил Ордов, многое также зависит от курса рубля.

«Мы с вами на сегодняшний день перестаем понимать, что с ним происходит и каким он будет. И каким его хотят видеть правительство РФ и Банк России. А этого и зависит то количество рублей, которое появится в наших бюджетах, — сказал Ордов. — Во II и III кварталах мы особенно остро почувствуем падение реальных доходов населения, а дальше не исключено некоторое улучшение. В том числе за счет сезонного фактора — сбора урожая и, как следствие, снижения цен на овощи и фрукты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что жители РФ могут столкнуться с падением реальных доходов при одновременном росте заработных плат.