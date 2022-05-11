Кабул, , 12:42 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Герат сообщают, что при проверке на границе в Ислам-Кала талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отделяют жителей Панджшера и северных провинций от жителей других регионов страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Источник, только что въехавший в страну из Ирана, рассказывает, что при въезде и выезде через Ислам-Кала жителей северных провинций страны, особенно Панджшера, переводят в отдельную очередь и опрашивают подробнее.

Другой собеседник, который также является жителем провинции Панджшер, сообщил, что его постигла та же участь, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настойчиво спрашивали о причинах его отъезда и возвращения в страну.

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тщательно изучают все детали и подробно расспрашивают людей, почему они выезжают или въезжают в Афганистан.

Эти меры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, вызваны тем, что в последние несколько дней Фронт сопротивления активизировал свои действия в Панджшере.