Рубежное, ЛНР, 11 мая 2022, 12:41 — REGNUM Российские военнослужащие блокировали на заводе «Заря» остатки бойцов ВСУ, выбитых из города Рубежное. Их вытеснили из населенного пункта, выполняя задачу не оставить противника в тылу, сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апти Алаудинов.
В настоящее время чеченский отряд спецназа «Ахмат», выполнявший задачу по блокировке противника вместе с бойцами Народной милиции ЛНР, вышел к селу Воеводовка.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии 25 апреля под контроль российских военных города Рубежное, кроме химического производства «Заря» в пригороде.
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