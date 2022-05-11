Рубежное, ЛНР, , 12:41 — REGNUM Российские военнослужащие блокировали на заводе «Заря» остатки бойцов ВСУ, выбитых из города Рубежное. Их вытеснили из населенного пункта, выполняя задачу не оставить противника в тылу, сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апти Алаудинов.

Бойцы Росгвардии Rosgvard.ru

«У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — приводит слова Алаудинова РИА Новости.

В настоящее время чеченский отряд спецназа «Ахмат», выполнявший задачу по блокировке противника вместе с бойцами Народной милиции ЛНР, вышел к селу Воеводовка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии 25 апреля под контроль российских военных города Рубежное, кроме химического производства «Заря» в пригороде.

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