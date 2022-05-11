Иркутск, , 20:25 — REGNUM В России по инициативе президента страны Владимира Путина объявили десятилетие науки и технологий. В ближайшую декаду благодаря нацпроекту «Наука и университеты» ученым создадут еще более комфортные условия для работы, а также будут поддерживать молодых изыскателей. Им предстоит сделать гораздо больше, чем просто предложить импортозамещающие изделия.

Исследования в ИРНИТУ Цитата из видео ИРНИТУ

Иркутская область не отстает от общероссийских трендов. В Приангарье создаются кванториумы, работает образовательный центр для одаренных детей «Персей» — филиал знаменитого «Сириуса». Иркутский научный центр СО РАН поддерживает участие молодых сотрудников во всех стимулирующих программах, а также знакомит школьников с профессией ученого, поощряет интерес молодежи к исследовательской деятельности.

«Условия работы значительно улучшились. В первую очередь, за счет того, что упростился порядок финансирования, как на проведение исследований, так и на представление результатов этих исследований на каких-либо форумах, семинарах, конференциях и так далее. Помимо этого, упростился порядок получения финансирования на приобретение какого бы то ни было оборудования, которое необходимо нам для исследований. В общем и целом, резюмируя можно сказать, что условия работы улучшились и улучшились ощутимо», — пояснил аспирант Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), младший научный сотрудник НИЧ Николай Мурзин.

В течение следующих 10 лет все это будет приумножаться и формировать мощную научно-техническую базу.

В начале мая 2022 года ИРНИТУ вошёл в федеральный реестр потенциальных исполнителей. Это позволит университету участвовать в конкурсе по разработке конструкторской документации и опытных образцов комплектующих изделий для передовых отраслей промышленности. Размер возможной субсидии — до 100 млн рублей.

Как отметил проректор по работе с госорганами и индустриальными партнёрами ИРНИТУ Евгений Семенов, вуз на конкурсной основе стал участником госпрограммы стимулирования конструкторской документации. Это стало возможным, поскольку вуз имеет опыт в разработке конструкторской документации, создании новых технологий и приборов. Также в политехе есть парк оборудования, необходимого для создания, опытных образцов и прототипов, испытаний техники. В арсенале ИРНИТУ — программно-аппаратный комплекс с 3D-сканером, приборы для литейного, аддитивного производства, механической обработке и др. Университет участвовал в научно-технологическом обеспечении запуска производства самолета МС-21 на Иркутском авиазаводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

"Основную работу по программе выполнит ЦИР «Байкальский центр цифровых производственных технологий». Статус участника реестра — это настоящий вызов для университета. Политеховцам предстоит сделать гораздо больше, чем просто предложить импортозамещающие изделия. Задача коллег — представить продукцию, существенно отличающуюся от техники, которую ранее РФ приобретала за рубежом. Речь идёт о новых отечественных товарах с механическими и физико-техническими характеристиками высочайшего класса.

В нашем университете есть специалисты, способные выполнить столь амбициозные проекты. В их числе Александр Макарук, Николай Иванов, Андрей Савилов, Александра Перелыгина, Екатерина Самаркина и другие наши коллеги», — подчеркнул проректор.

В настоящее время ИРНИТУ работает с компаниями — заявителями. В конце апреля политех при поддержке министерства экономического развития и промышленности Приангарья провел информационные семинары для сотрудников ООО «Усольмаш», ПАО «РУСАЛ Братск», АО «Иркутский релейный завод», «ИНК», ООО «ЕвроСибинжиниринг».

Как сообщало ИА REGNUM, в задачи нацпроекта «Наука и университеты» входит обеспечение передовой инфраструктуры для научных исследований, включая обновление приборной базы ведущих организаций, а также создание уникальных научных установок класса «мегасайенс». Цели проекта — достижение значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности отечественной науки и образования.