Бухарест, , 12:40 — REGNUM Правительство Румынии объявило о старте очередного этапа массовой вакцинации от COVID-19. Об этом 11 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Вакцинация NIAID

Согласно официальной информации, соответствующая программа доступна для граждан Румынии старше 18 лет, ранее получивших три дозы вакцины с так называемой «информационной РНК».

Согласно заявлению румынского минздрава, четвертую по счету дозу вакцины особенно рекомендуется вводить людям старше 60 лет.

Напомним, ранее официальный Бухарест полностью снял основные карантинные ограничения в стране. Как утверждают в кабинете министров Румынии, это стало возможным благодаря «успешной программе по борьбе с вирусами».