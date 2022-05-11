Москва, 11 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Наибольшую поддержку получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей: положительно относятся 59%, отрицательно — 24%, безразлично — 13%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Сергей Хомутов ИА REGNUM Поднятие российского флага

Одобряют уроки, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%, 37% относятся отрицательно, 5% безразлично. К проведению уроков истории с первого класса положительно относятся 42%, отрицательно — 49%, безразлично — 6%.

Граждане, имеющие несовершеннолетних детей и внуков, чаще высказываются положительно о новациях, чем те, у кого детей и внуков этого возраста нет. В частности, положительно относятся к исполнению гимна в школах 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет.

Уроки о событияя специальной военной операции России на Украине поддержали 56% родителей школьников и 46% граждан, у которых детей такого возраста нет.

Опрос по телефону проведен 27 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, современная школа должна в первую очередь давать знания, в этом уверены 83% жителей России.

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