Москва, 11 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Современные политики должны уважать цивилизационное многообразие современного мира. Об этом 11 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом Аль Бусаиди.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Надо уважать культурное, конфессиональное, цивилизационное многообразие современного мира. Эпоха колониализма ушла в прошлое. Надо это признать», — заявил Лавров.