Париж, 11 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс организует прощальную вечеринку в 18:00 по месному времени, передает BFM TV.

Florian DAVID Премьер-министр Франции Жан Кастекс

За несколько дней до отставки правительства Жан Кастекс отпразднует уход со всеми членами правительства 11 мая в садах Матиньонского дворца, резиденции премьер-министра.

По данным издания, на 12 мая также запланирован обед со всеми членами правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки от COVID-19 умерли 122 человека.

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