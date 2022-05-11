На Среднем Урале госпитализированы ещё шесть ковид-пациентов
Екатеринбург, 11 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на семь. За прошедшие сутки, 10 мая госпитализированы шесть человек, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Излечился от COVID-19 ещё 131 пациент. В общей сложности в регионе выздоровели 427 289 человек.
За 10 мая в области обнаружили 122 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались два человека. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 733.