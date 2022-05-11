Бухарест, 11 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В порту Констанца на юге Румынии затонула баржа, груженая 1500 тоннами угля из Российской Федерации. Об этом 11 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Судно с углем

Причины аварии не разглашаются. По некоторым данным, к инциденту могли привести неправильная погрузка товара и неудовлетворительное состояние судна.

Военно-морские управление Румынии заказало расследование деталей происшествия.

Согласно официальной информации, указанная баржа перевозила топливо из Германии в Сербию. Согласно румынскому законодательству, спасательные работы и очистку акватории Черного моря будет проводить владелец корабля.