Мадрид, , 12:36 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Испания реализует «разумную стратегию энергетического преобразования». Об этом сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

В качестве примера Санчес привёл последний аукцион по возобновляемым источникам энергии, который «позволит привлечь инвестиции» и создать 36 тысяч рабочих мест.

Третий зампред правительства и министр по вопросам экологического преобразования Испании Тереса Рибера также выступила на пленарном заседании, состоявшемся в Конгрессе депутатов, где она выразила надежду на то, что предельная цена на газ может быть утверждена уже 13 мая «одновременно в Португалии и Испании».