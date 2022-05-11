Мадрид, 11 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Испания реализует «разумную стратегию энергетического преобразования». Об этом сообщает агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

В качестве примера Санчес привёл последний аукцион по возобновляемым источникам энергии, который «позволит привлечь инвестиции» и создать 36 тысяч рабочих мест.

Третий зампред правительства и министр по вопросам экологического преобразования Испании Тереса Рибера также выступила на пленарном заседании, состоявшемся в Конгрессе депутатов, где она выразила надежду на то, что предельная цена на газ может быть утверждена уже 13 мая «одновременно в Португалии и Испании».