Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 47 человек, выписан с выздоровлением 31 ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения зарегистрированы в 15 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (20). Около 28% заразившихся — люди старше 66 лет, более 4% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё двое мужчин в возрасте 50 лет и 71 года.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 374 024 случая заражения коронавирусом, выздоровели 361 883 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 899 человек.