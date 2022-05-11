Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Онлайн-табло петербургского международного аэропорта «Пулково» вновь функционирует после проведения технических работ. Об этом 11 мая свидетельствуют данные сайта аэропорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

На сайте воздушной гавани завершились технические работы. Теперь вылетающим пассажирам и встречающим вновь доступна информация о вылете и прилёте, о задерживающихся и отменённых рейсах.

Напомним, что онлайн-табло аэропорта не было доступно немногим более суток.