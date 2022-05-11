Анапа, Краснодарский край, , 12:34 — REGNUM Информацию о пожилой паре, которая якобы жарила мясо дельфина на пляже в Анапе, проверяет полиция, об этом стало известно 11 мая.

Дельфин (сс) mikakaptur

В полиции уже начали проверку, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству, сообщил Интерфакс со ссылкой на ведомство.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что на одном из пляжей Анапы пожилая пара на костре пыталась поджарить мясо дельфина, разрезанная тушка животного лежала рядом с ними. Пользователи уточняют, что дельфина выбросило на берег 10 мая, чем воспользовались двое бездомных.