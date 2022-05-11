Варшава, , 12:44 — REGNUM Власти Польши опасаются, что Германия будет перепродавать стране российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее в Варшаве заявили, что до конца 2022 года полностью прекратят импортировать российские энергоносители. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы польский рынок не заполняла дешёвая нефть, купленная в России, отметил Мюллер.

«Поэтому мы предлагаем или общеевропейское эмбарго на топливо из России, или специальный налог, специальный тариф на энергоносители, импортируемые из России, чтобы выровнять ситуацию на рынке», — сказал пресс-секретарь правительства.

Он назвал самым худшим вариантом ситуацию, когда Польше придётся закупать нефть подешевле, например, в Германии, но ту, которую прежде закупили у России.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о запрете поставок российской нефти не дал странам ЕС прийти к согласию по шестому пакету санкций против России.

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