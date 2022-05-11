Жиздра, Калужская область, 11 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. К 9,5 года лишения свободы приговорён судом житель Жиздринского района за убийство бывшей супруги, сообщили 11 мая корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Установлено, что в декабре 2021 года мужчина, находясь по месту жительства бывшей супруги, на фоне личных неприязненных отношений нанес ей не менее 22 ударов ножом и отверткой. 51-летняя женщина скончалась на месте.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено отбывание наказания в исправительной колонии строго режима.