Кабул, 11 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Источники Исламского Эмирата заявляют, что они проведут переговоры с США о возвращении вертолётов бывшей афганской армии, в своё время доставленных на Украину.

Juhasz Imre Вертолет

По сообщению информационного агентства «Бахтар», представители Исламского Эмирата подняли этот вопрос в связи с тем, что Соединённые Штаты передали Украине пять вертолётов бывшей афганской армии, которые были доставлены на Украину для ремонта и остались там после прошлогодних событий в Афганистане.

Кроме того, США передали Украине шестнадцать вертолётов Ми-17 и другую военную технику, предназначавшуюся для Афганистана. В продолжающемся конфликте между Украиной и Россией США пообещали помочь Киеву оружием, и некоторые из этих обязательств были выполнены за счёт Афганистана.

В ходе событий августа 2021 года десятки единиц афганской военной авиатехники были угнаны в Узбекистан и Таджикистан, и эти страны пока не желают возвращать их Афганистану по причине непризнания Исламского Эмирата международным сообществом.

Помимо пяти вертолётов афганской армии, отправленных на Украину для ремонта, США в рамках своего пакета военной помощи Украине поставить ещё 11 вертолётов, которые они приобрели для Афганистана; хотя все эти вертолёты были закуплены США, они принадлежат Афганистану в соответствии с международными договорами.

С точки зрения политологов, отношения Афганистана и США в сфере вооружений в настоящее время находятся в правовой неопределённости, связанной с непризнанием новой власти в Афганистане, однако эта проблема не постоянна, она будет решена раньше или позже, и что тогда Соединённые Штаты ответят афганскому правительству и народу?

С этой точки зрения в сложившейся ситуации нет проблем с передачей этих вертолётов Афганистану, поскольку контракт на покупку или ремонт этих вертолётов уже заключён. Исламский Эмират подверг США резкой критике и настаивает на передаче вертолётов Афганистану.

«Виновные в угоне вертолётов из Афганистана, являются национальными предателями. Мы доказываем американцам и странам, где находятся наши вертолёты, что они являются собственностью Афганистана, а они должны вернуть их. Важно то, что собственность Афганистана должна уважаться, присвоение чужого имущества — неправомерно», — сказал Забихулла Муджахид, официальный представитель Исламского Эмирата.