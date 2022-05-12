Палестина, 12 мая, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Семьи на Западном берегу реки Иордан боятся, что их в любую минуту могут выгнать из собственных же домов, 11 мая передает агентство France-Presse.

Колючая проволока. Палестина

Уже более двадцати лет Али Мохаммед Джаббарин живет под угрозой лишиться своей земли на Западном берегу реки Иордан, но сейчас он боится, что решение израильского суда в конце концов может заставить его уехать.

60-летний Джаббарин живет в палестинской деревушке Джинба в районе Масафер-Ятта на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Еще в начале 1980-х годов армия объявила территорию площадью 3000 гектаров запретной военной зоной, назвав ее «огневой зоной 918». Военные заявили, что она необитаема, а любой, кто утверждает, что живет там, делает это незаконно.

Около 1000 проживающих там палестинцев говорят, что Масафер-Ятта была их домом задолго до того, как израильские солдаты ступили на Западный берег.

На прошлой неделе высший суд Израиля вынес решение против палестинцев. По его заявлению, они «не смогли доказать», что постоянно проживали в этих местах еще до того, как те были объявлены зоной боевой подготовки.

Постановление конкретно не говорит о выселении, за которым обычно следует снос домов. Но Джаббарин опасается, что их могут выселить, почти не дав времени на сборы.

«У нас нет данных о сносе», — сказал он AFP, глядя через открытую дверь своего дома на израильский военный патруль. Но, по его словам, войска могут прийти и разрушить его дом «в любой момент».

Местные жители утверждают, что жили здесь еще в то время, когда Западный берег реки Иордан переходил из рук в руки с 1948 по 1967 год — со времен британского мандата и аннексии Иорданией до начала израильской оккупации.

Их изолированное поселение находится в «Зоне С» на Западном берегу, находящейся под полным контролем Израиля — более чем в часе езды от ближайшей асфальтированной дороги. Лишь немногие дома подключены к водопроводу и электросети.

Джаббарин построил свой дом на каменистом выступе в самой середине своего фермерского участка. Сейчас там проживает 12 человек, которые едва зарабатывают себе на жизнь разведением овец и выращиванием овощей.

«Это моя земля, а меня хотят прогнать с нее», — говорит он.

Первых жителей района Масафер-Ятта выдворили еще в 1999 году. На следующий год Ассоциация борьбы за гражданские права в Израиле (ACRI) помогла некоторым семьям оспорить высылку в суде.

Они добились временной отсрочки, которая оставалась в силе до окончательного решения верховного суда на прошлой неделе.

Сотрудница ACRI Рони Пелли заявила, что вердикт «неверен по самой своей сути». Ведь у местных жителей «нет другого дома».

Она утверждает, что их выселение незаконно, и поддерживает критиков Израиля, которые давно говорят, что армия использует присвоение земле статуса огневой зоны лишь как предлог для захвата земель на Западном берегу.

Израильская правозащитная организация «Акевот», специализирующаяся на исследовании государственных и военных архивов, раздобыла документ от 1981 года, где тогдашний министр сельского хозяйства и будущий премьер-министр Израиля Ариэль Шарон предлагал установить огневую зону. По выражению Шарона, это в конечном счете должно облегчить выдворение палестинцев.

Джаббарин показывает на близлежащее еврейское поселение и рассуждает о крайней дискриминации по отношению к палестинцам.

Сейчас на Западном берегу реки Иордан по соседству с примерно 2,7 миллиона палестинцев проживает около 475 000 израильских поселенцев в общинах, которые, согласно международному праву, считаются незаконными.

По словам Джаббарина, им дают разрешение на строительство капитальных зданий с подключением к электросети, а многим палестинцам не разрешают строить, и они живут под постоянной угрозой выселения.

«Они строят из бетона, — говорит он о поселенцах. — У них есть электричество и вода. Их охраняет армия, а у нас всё ровно наоборот».