Москва, 11 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 11 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 51 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 40 случаев меньше аналогичного показателя 10 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 91 человека, а днём ранее — у 239 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 102 новых случая заражения коронавирусом.