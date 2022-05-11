Москва, , 12:29 — REGNUM Цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты, заявил 11 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, комментируя сообщения о том, что в США одобрили пакет помощи Украине на $40 млрд, Медведев заявил, что цель этой поддержки — «продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире».

«Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг», — написал он в телеграм-канале, добавив, что «цели спецоперации будут достигнуты».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.