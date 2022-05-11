Анкара, 11 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая на бизнес-форуме в Астане призвал турецких предпринимателей инвестировать в инфраструктуру туристического бизнеса на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха», — сказал Токаев.

Он отметил, что казахстанское правительство и турецкий бизнес вместе смогут создать новый туристический центр, который будет привлекать туристов разных стран в регион. Токаев подчеркнул, что в Казахстане создана благоприятная среда для международных инвесторов.

Стоит отметить, что в Анкаре 10 и 11 мая проходит турецко-казахстанский бизнес-форум. В столицу Турции на эти дни также прибыл Токаев, возглавляя большую делегацию.