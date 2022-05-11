Липецк, , 12:27 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

11 мая выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 150 тыс. 252 случая заражения.

За весь период наблюдения 145 тыс. 400 человек выписаны после курса лечения, в том числе 63 — за последние сутки.

За весь период скончались 3734 человека. Подтверждено два новых летальных случая.