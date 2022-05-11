Уфа, 11 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Доработать туристические маршруты новыми достопримечательностями с учётом программы «Башкирское долголетие» поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 11 мая на заседании правительства в центре управления регионом.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

«В минувшие выходные мы с супругой побывали в уникальном месте Бакалинского района — Бугабашском Богородице-Одигитриевском женском монастыре. Там строится научно-просветительский центр. И эту точку необходимо также включить в маршруты «Башкирского долголетия». Туда едет очень много паломников, поэтому необходимо отремонтировать дорогу, ведущую к монастырю. Для начала — отсыпать щебёнкой», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что необходимо открывать Башкирию и для жителей республики.

«Нередко бывает так, что уфимец всю жизнь прожил в столице и ни разу не видел всех красот Башкортостана, а из других городов, может быть, ни разу не бывали и в Уфе. Так что эту программу для активных пенсионеров надо развивать», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в регионе в проект «Башкирское долголетие» были вовлечены около 500 тысяч человек.