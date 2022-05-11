Донецк, , 12:26 — REGNUM Вооруженные украинские формования обстреляли Кировский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом 11 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был произведён в 11:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено две ракеты из БМ-27 «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Донецка.