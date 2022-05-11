Майкоп, , 12:25 — REGNUM Сотрудники управления ФСБ в Адыгее установили факт злоупотребления должностными полномочиями при проведении работ по расчистке линий электропередачи. В нем заподозрен главный инженер филиала одной из государственных ресурсоснабжающих организаций. Против чиновника возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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Как установлено, являясь одновременно заместителем руководителя энергокомпании, подозреваемый — 33-летний житель города Майкопа — подписал акты приема работ по расчистке высоковольтных линий электропередачи. При этом главный инженер достоверно знал о том, что работы не выполнены как полагается. Однако из-за утверждения чиновником актов подрядчик получил за невыполненные работы 5,7 млн рублей из бюджета, что нанесло существенный урон бюджету региона.

«При надзоре за выполнением контракта по расчистке высоковольтных линий электропередачи подозреваемый, достоверно зная о том, что в полном объеме данные работы подрядчиком не выполнены, злоупотребил своими полномочиями и подписал акты приема», — говорится в сообщении МВД.

Кроме финансового ущерба, действия главного инженера повлекли за собой и другие последствия, в том числе выразившиеся в создании угрозы пожарной безопасности.