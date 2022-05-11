ФСБ установила факт злоупотребления при расчистке ЛЭП в Адыгее
Майкоп, 11 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ в Адыгее установили факт злоупотребления должностными полномочиями при проведении работ по расчистке линий электропередачи. В нем заподозрен главный инженер филиала одной из государственных ресурсоснабжающих организаций. Против чиновника возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Как установлено, являясь одновременно заместителем руководителя энергокомпании, подозреваемый — 33-летний житель города Майкопа — подписал акты приема работ по расчистке высоковольтных линий электропередачи. При этом главный инженер достоверно знал о том, что работы не выполнены как полагается. Однако из-за утверждения чиновником актов подрядчик получил за невыполненные работы 5,7 млн рублей из бюджета, что нанесло существенный урон бюджету региона.
Кроме финансового ущерба, действия главного инженера повлекли за собой и другие последствия, в том числе выразившиеся в создании угрозы пожарной безопасности.