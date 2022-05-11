Воронеж, , 12:24 — REGNUM Кражу более 50 штук пожарных рукавов из подъездом многоквартирного дома в Воронеже раскрыли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 11 мая.

Пожар Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США

Ранее в полицию обратились представители одной из воронежских управляющих компаний с заявлением о краже в марте–апреле

более 50 штук пожарных рукавов из подъездов дома. Причиненный ущерб оценили в сумму около 270 тысяч рублей.

Личности подозреваемых удалось оперативно установить — им оказались 32-летний и 27-летний братья, уже имеющие судимости. Задержанные дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».