Сеул, , 12:25 — REGNUM В апреле 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 865 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 14 месяцев подряд.

Известно, что на конец апреля текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,08 млн человек.

Количество работающего населения в гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 27 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 11 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, увеличилось на 230 тыс. человек, в сфере государственного управления — на 91 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,1%, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 1% и составил 3%.