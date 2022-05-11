Москва, , 12:22 — REGNUM За последние семь дней Bitcoin потерял 25% своей стоимости, тогда как остальные топовые монеты чувствуют себя еще хуже теряя порядка 40%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта Bitcoin.com

«Сильнее других отличился блокчейн протокол Terra, чей нативный токен подешевел более чем на 90% на фоне проблем с привязкой родного стейблкоина UST к реальному доллару.

Напомним, что стейбкоины должны быть привязаны к курсу реального доллара в пропорции 1:1 и служат для облегчения инвестиционных операций.

Тем не менее, стоимость UST в моменте рухнула до $0,66, вследствие чего у участников рынка появились вполне обоснованные вопросы касаемо способности команды удерживать курс.

Протокол пытается решить проблему с помощью покупки BTC для обеспечения UST, но пока особого эффекта не наблюдается. Что самое интересное — Terra это не мелкий проект, а вполне себе серьезный, долгое время занимавший место в рейтинге топ-10 по рыночной капитализации.

Таким образом, инвесторы готовые взять на себя высокий риск могут приобрести токены за $5 хотя еще в апреле они стоили порядка $120.

В остальном на криптовалютный рынок продолжают оказывать влияние события глобального масштаба и общее снижение уровня риск-аппетита, которое выражается в распродаже рискованных инструментов и переводе капитала в надежный доллар.

С марта доходность десятилетних трежерис выросла в два раза, до 3%, что превышает доходность большинства секторов фондового рынка США. Иными словами, вопрос — «Зачем покупать рисковые акции если можно без риска зарабатывать больше?», крайне актуален.

В таких условиях инвесторам не до опасных активов, а значит капитализация крипторынка продолжит снижаться, в то время как BTC может подешеветь до $20 тысяч», — предполагает эксперт.

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