аль-Каим, , 12:24 — REGNUM Командование вооружённых сил Ирака предпринимает дополнительные меры для недопущения нового наступления боевиков в провинции Анбар. Об этом 11 мая сообщает Al-Sumariya.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным журналистов, силовики размещаются вблизи государственной границы с Сирией. Военные взяли под контроль участок границы между городами Аль-Каим и Аль-Руманна из-за роста террористической активности в регионе.

Ранее в провинции Анбар начались пыльные бури, которые были использованы террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для перемещения своих сил из Сирии в Ирак.