Ярославль, , 12:48 — REGNUM В Ярославле в Красноперекопском районе может появиться новый технопарк. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановлении мэра города.

Мэрия Ярославля

Речь идёт об инвестиционном проекте «Технопарк Перовский» в переулке Софьи Перовской. Для реализации задумки необходимо внести изменения в план землепользования и застройки Ярославля, поменяв зону в районе дома №62 на территорию производственных и коммунально-складских объектов второго класса опасности. Власти отмечают, что в границы зоны опасности не попадут объекты из жилой зоны.

«Ориентировочная санитарно-защитная зона от предприятия II класса опасности составляет 500 м, в границы которой не попадают объекты, размещение которых запрещено в соответствии с действующими санитарными нормами (ближайшая жилая зона расположена на расстоянии более 1000 м)», — сообщается в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета.

12 мая вопрос должна рассмотреть комиссия по экономике муниципалитета Ярославля. Что из себя будет представлять новый технопарк, пока неизвестно. Депутатам никаких документов по нему не представили.

Неясно, проводились ли публичные слушания по изменениям в правила землепользования и застройки. В документах, размещенных на сайте мэрии к заседанию комиссии, приложено постановление мэрии о проведении публичных слушаний. Но удивляет дата — 17 мая. Получается, депутаты должны одобрить то, что ещё не одобрили жители. Удивляет и место проведения слушаний — ДК Добрынина, который находится совсем в другом районе города.

Интересно и то, что новый технопарк впервые появляется в публичной повестке. Ранее власти о нём ничего не говорили.