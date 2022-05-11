Москва, 11 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. На фоне спецоперации в Украине интерес к назначениям в регионы резко уменьшился. Губернаторы в условиях централизации вообще обречены на то, чтобы быть пешками в игре центра, которые принимают ответственность за самые сложные процессы, но решают все меньше, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя досрочные отставки пяти губернаторов одновременно.

Pixabay.com Пешки

«Прежде всего, все без исключения отставки прогнозировались и являлись ожидаемыми. На этом фоне удивляет как некоторые коллеги подчеркивают свои «прогностические способности» и ставят себе это в заслугу. Для понимающих и погруженных в повестку специалистов это выглядит смешно, а для остальных — неинтересно. Поэтому такое помпезное пиар-самопозиционирование, на мой взгляд, неэффективно.

Пять отставок в один день — много, но есть вероятность, что все этим и завершится. Возможно, будет еще несколько отставок, но, возможно, и нет. Думаю, в логике Кремля сейчас не нужны подкидываемые другими акторами (в том числе и «статусными» политологами) вбросы о новых отставках. Никакая внутриэлитная муть и вбросы сейчас не нужны. Однако они есть. В них, например, фигурирует Антон Алиханов (Калининградская область) или Радий Хабиров (Башкирия), однако, думаю, никаких экстренных отставок не будет. Сейчас кураторам внутренней политики явно не до новых отставок и новых выборов губернаторов, а их, похоже, пока пытаются сохранить. К августу, вполне возможно, все будет иначе.

По поводу назначенцев нужно сказать, что их задача — обновить стилистику регионального управления, повысить эффективность и снять социальное напряжение. Разрыва с предшественником никто прямо декларировать не будет, однако и прямой преемственности нет. Исключение, пожалуй, Саратовская область, которая остается в сфере влияния спикера Госдумы Вячеслава Володина, но с ограниченным влиянием».

ИА REGNUM напоминает, накануне о досрочной отставке заявили главы Саратовской — Валерий Радаев, Кировской — Игорь Васильев, Томской областей — Сергей Жвачкин и Марий Эл — Александр Евстифеев. Глава Рязанской области Николай Любимов отказался выдвигать свою кандидатуру еще на один срок.

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