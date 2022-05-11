Мехико, , 12:31 — REGNUM Президенты Мексики и Бразилии Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару могут отказаться от участия в саммите стран Америки, который пройдёт в США в июне. Об этом сообщает Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Lopezobrador.org

Мексиканский лидер в ходе пресс-конференции 10 мая заявил, что должны быть приглашены все страны региона, в том числе Куба, Никарагуа и Венесуэла, с властями которых не ладит Вашингтон.

«Если их исключат, если не всех пригласят, поедет представитель мексиканского правительства, а я нет», — сказал Лопес Обрадор.

Бразильский президент Болсонару сказал своим помощникам, что не поедет на саммит, но причин не назвал. Об этом рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Отсутствие лидеров двух крупнейших экономик Латинской Америки станет ударом для саммита, отмечает агентство. Ожидается, что саммит будет посвящён вопросам миграции и окружающей среды.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что участников саммита определит Белый дом. Официальные приглашения пока не разосланы.

Девятый саммит стран Америки пройдёт в США с 6 по 10 июня. Он проводится каждые три года, но в Соединённых Штатах проходил только однажды — в самый первый раз в 1994 году.

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