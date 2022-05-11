Берлин, , 12:16 — REGNUM В случае прекращения поставок российского природного газа Германия может потерять до 500 тыс. рабочих мест. Об этом 11 мая сообщает N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Уточняется, что, как считает эксперт, введение Евросоюзом эмбарго на поставки природного газа из России станет причиной к глубокой рецессии и обвала для экономики ФРГ.

«Согласно большинству подсчётов, конец поставок газа из России приведёт к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тыс. рабочих мест», — сказал экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что США стремятся нанести России тяжёлое поражение, поэтому направляют Киеву беспрецедентную по масштабам помощь.