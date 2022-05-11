Улан-Удэ, 11 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. В ковидные стационары госпитализировано 13 больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 136 197.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 845 человек, в том числе 28 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 3017 пациентов.