Москва, , 12:14 — REGNUM Современная школа должна в первую очередь давать знания, в этом уверены 83% жителей России. Об этом свидетельствую данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Ждут от современной школы организации досуга детей и обеспечения доступа к спортивным секциям, библиотеке, внеклассным кружкам 72%. Воспитание в учащихся моральных качеств назвали 69%, обеспечение их учебниками и учебными материалами — 68%, патриотическое воспитание детей — 67%.

По мнению 66% опрошенных, школа должна побуждать детей к самостоятельному поиску новых знаний и эффективно организовывать работу учителей (63%). Также среди важных функций школы названы помощь детям из проблемных семей (59%) и оценку итогового уровня знаний у школьников (58%).

Опрос по телефону проведен 27 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, введение уроков истории с первого класса поддерживают 53% родителей будущих первоклассников и 54% учителей российских школ.

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