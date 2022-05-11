Москва, , 12:14 — REGNUM Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, почему вышел без символики России на бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом 11 мая сообщает «Бокс ТВ».

Дмитрий Бивол Twitter.com/bivol_d

«Я изначально был настроен на то, что буду без флага. У нас бой вообще чуть не отменили. Спасибо, что дали хоть отбоксировать», — сказал Бивол.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Бивол победил Альвареса и защитил звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Он является непобеждённым чемпионом мира, на его счету 20 побед в 20 боях.

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