Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки Санкт-Петербург закрепился в лидерах по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица обошла Москву на 87 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Петербурге за сутки выявили 304 случая заражения коронавирусом. Это на всего на пять случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Эпидобстановка улучшается в городе медленными темпами.

Жертвами вируса за последние сутки стали 14 человек, что только на одного пациента меньше, чем сутками ранее. Количество вылечившихся за сутки пополнили 344 петербуржца. Это на 28 человек больше, чем за 9 мая.

На лечении ковида в стационарах размещены 1432 пациента. Этот показатель возрос на два человека, а за сутки в медицинские учреждения поступили 62 больных (-18). В реанимации размещены 230 петербуржцев (-7 человек по сравнению с прошлыми сутками), а к аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов. Выписали за сутки лишь 14 больных (-4).

Лечение пациентов с ковидом и пневмонией продолжают вести в шести городских и одном федеральном стационаре. В Петербурге всё также имеется 1509 коронавирусных коек в медучреждениях.

На лечении ковида в амбулаторных условиях находятся 5276 человек. За сутки их количество никак не изменилось.

Отметим, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 523 204 таких случаев. От ковида, как основной причины, скончались 33 628 больных, а выздоровели 1 484 992 человека.