Чебоксары, , 12:14 — REGNUM В Чувашии у прокурора республики Андрея Фомина появился новый заместитель. Пост занял 45-летний Евгений Ким, который ранее работал в прокуратурах Хабаровского края и Магаданской области. Информация о кадровом назначении опубликована на сайте надзорного ведомства.

Евгений Ким https://epp.genproc.gov.ru/

Евгений Ким сменил на посту заместителя прокурора Чувашии Александра Кондратьева, который работал в данной должности с января 2019 года. Известно, что новый заместитель назначен на должность 25 апреля 2022 года.

Отметим, что у прокурора Чувашии — три заместителя. Помимо Кима, должности занимают Илья Жилин (первый заместитель) и Виталий Семенченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Фомин был назначен на должность прокурора Чувашской Республики указом президента России от 30 июня 2020 года.