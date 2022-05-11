У прокурора Чувашии появился новый заместитель
Чебоксары, 11 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Чувашии у прокурора республики Андрея Фомина появился новый заместитель. Пост занял 45-летний Евгений Ким, который ранее работал в прокуратурах Хабаровского края и Магаданской области. Информация о кадровом назначении опубликована на сайте надзорного ведомства.
Евгений Ким сменил на посту заместителя прокурора Чувашии Александра Кондратьева, который работал в данной должности с января 2019 года. Известно, что новый заместитель назначен на должность 25 апреля 2022 года.
Евгений Константинович Ким родился 28 июня 1976 года. Является выпускником Хабаровской государственной академии экономики и права. Карьеру начал в 1999 году в прокуратуре Краснофлотского района Хабаровска, где работал следователем, старшим следователем. В 2003 году назначен заместителем прокурора Вяземского района Хабаровского края, где проработал до 2007 года, затем три года трудился Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором Хабаровского края. В 2010–2012 годы являлся прокурором Центрального района города Хабаровска, в 2012–2016 годы работал прокурором Хабаровска, в 2016–2022 годы был заместителем прокурора Магаданской области.
Приказом Генерального прокурора России от 18 марта 2022 года с 25 апреля назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики.
Отметим, что у прокурора Чувашии — три заместителя. Помимо Кима, должности занимают Илья Жилин (первый заместитель) и Виталий Семенченко.
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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Фомин был назначен на должность прокурора Чувашской Республики указом президента России от 30 июня 2020 года.