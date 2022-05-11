Донецк, 11 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в результате обстрела украинских войск Донецка. Об этом 11 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В заявлении штаба, распространённом в официальном телеграм-канале, говорится, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. В результате атаки на улице Островского погиб мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела 11 мая пострадала жительница ДНР 2004 года рождения.