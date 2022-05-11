София, , 12:13 — REGNUM Сотни человек собрались 11 мая у здания Совета министров в центре столицы Болгарии Софии с требованием немедленной отставки правительства страны. Об этом сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, организатором мероприятия выступила крупнейшая болгарская оппозиционная партия «Возрождение». Как отметил ее лидер Костадин Костадинов, в настоящее время болгарский кабмин «не занимается вопросами государственной важности, а лишь защищает интересы США».

«На повестке дня заседаний правительства — военная помощь Украине и выделение средств на содержание иностранных армий, в то время как экономические проблемы команду премьер-министра Кирила Петкова не волнуют», — резюмировал, в частности он.

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Долой Петкова!» и «Министров — в отставку!». Полиция не вмешивается в ход мероприятия.